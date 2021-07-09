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EIA снизил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

EIA снизил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 720 тыс. баррелей.
Энергетика
9 июля 2021 г. 10:27
EIA снизил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 720 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Therm Energy Outlook-July 2021 Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA).

Прогноз по добыче нефти на этот год на 10 тыс. баррелей или на 1,37% меньше предыдущего.

В третьем квартале 2021 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 700 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или 1,41% меньше показателей майского прогноза, и на 40 тыс. баррелей или на 6,06% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти третьего квартала 2020 года.

В последнем квартале 2021 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 740 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,33% меньше, чем в июньском прогнозе, и на 50 тыс. баррелей или 7,2% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти четвертого квартала прошлого года.

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Версия на английском языке EIA reduces forecast for Azerbaijan’s oil production in 2021
Версия на азербайджанском языке EIA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu azaldıb

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