EIA снизил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 720 тыс. баррелей.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 720 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Therm Energy Outlook-July 2021 Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA).

Прогноз по добыче нефти на этот год на 10 тыс. баррелей или на 1,37% меньше предыдущего.

В третьем квартале 2021 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 700 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или 1,41% меньше показателей майского прогноза, и на 40 тыс. баррелей или на 6,06% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти третьего квартала 2020 года.

В последнем квартале 2021 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 740 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,33% меньше, чем в июньском прогнозе, и на 50 тыс. баррелей или 7,2% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти четвертого квартала прошлого года.