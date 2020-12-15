EIA прогнозирует снижение добычи нефти в США

Снижение объемов извлечения ожидается в шести из семи нефтеносных районах, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти

Падение добычи сланцевой нефти в США в январе 2021 года по отношению к декабрю 2020 года составит 137 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В этот период будет добыто 7,438 млн б/с. При этом фактическая добыча сланцевой нефти в декабре оказалась выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, — 7,58 млн б/с против оценки в 7,51 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается в шести из семи нефтеносных районах, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти. Наибольшее падение прогнозируется на проектах в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно снизиться в январе на 44 тыс. баррелей, до 4,2 млн б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими декабрьскими данными ожидается также в формации Баккен на 23 тыс. б/с — до 1,2 млн б/с, в формации Игл-Форд на 26 тыс. б/с — до 987 тыс. б/с. На 23 тыс. б/с может упасть добыча в Найобрарской формации — до 532 тыс. б/с. В формации Анадарко ожидается снижение на 20 тыс. б/с — до 363 тыс. б/с.

Добыча сланцевой нефти в формации Хейнсвилл, как ожидается, сохранится (33 тыс. б/с), а в Аппалачи понизится на 1 тыс. б/с — до 130 тыс. б/с.

Ранее Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,34 млн б/с (-0,44%), ожидаемые объемы производства в 2021 году не изменились (11,1 млн б/с).