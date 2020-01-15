​EIA прогнозирует продление ОПЕК+ до конца 2021 года

Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что соглашение по ограничению добычи нефти ОПЕК+ продлится до конца 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет EIA.

"6 декабря прошлого года страны ОПЕК+ вновь договорились о сокращении суточной добычи на 1,7 млн баррелей с уровня октября 2018 года. Предыдущее соглашение предусматривало сокращение на 1,2 млн баррелей. Сделка действует до конца марта 2020 года. Однако EIA полагает, что ОПЕК продлит сделку в 2020 и 2021 годах, чтобы сбалансировать мировой рынок нефти", - говорится в отчете.

По прогнозам EIA, ежесуточная добыча сырой нефти ОПЕК в 2020 году составит в среднем 29,2 млн баррелей, что на 0,6 млн баррелей меньше, чем в 2019 году. В 2021 году ежесуточная добыча повысится на 0,1 млн баррелей.