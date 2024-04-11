EIA повысило прогноз по добыче нефти с конденсатом в Казахстане в этом году

EIA повысило прогноз по добыче нефти с конденсатом в Казахстане в этом году

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило ежесуточный прогноз по объему добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в Казахстане на 2024 год на 20 тыс. баррелей.

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