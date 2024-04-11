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EIA повысило прогноз по добыче нефти с конденсатом в Казахстане в этом году

EIA повысило прогноз по добыче нефти с конденсатом в Казахстане в этом году Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило ежесуточный прогноз по объему добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в Казахстане на 2024 год на 20 тыс. баррелей.
Энергетика
11 апреля 2024 г. 12:34
EIA повысило прогноз по добыче нефти с конденсатом в Казахстане в этом году

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило ежесуточный прогноз по объему добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в Казахстане на 2024 год на 20 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные апрельского отчета ведомства.

Согласно прогнозу, в текущем году добыча ЖУВ в Казахстане составит 1,97 млн баррелей в сутки (б/с) против мартовского прогноза 1,95 б/с, увеличившись на 20 тыс. б/с

При этом, по данным EIA, в I квартале 2024 года фактическая добыча составила 1,99 млн б/с, во II квартале прогнозируется 1,95 млн б/с (мартовский прогноз - 1,94 млн б/с) , в III квартале - 1,94 млн б/с (мартовский прогноз - 1,93 млн б/с), в IV квартале - 2 млн б/с (1,99 млн б/с)

EIA ожидает, что в 2025 году добыча ЖУВ в Казахстане составит 2,08 млн б/с против мартовского прогноза 2,07 млн б/с (рост на 10 тыс. б/с).

В том числе в I квартале следующего года EIA ежесуточную добычу ЖУВ в Казахстане на уровне 2,06 млн б/с (2,05 млн б/с), во II квартале - 2,09 млн б/с (2,08 млн б/с), в III квартале - 1,99 млн б/с (1,98 млн б/с), в IV квартале - 2,16 млн б/с (2,16 млн б/с).

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