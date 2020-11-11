EIA ожидает дефицит предложения на мировом рынке нефти в 2021 году

Минэнерго США прогнозирует предложение нефти в мире в этом году на уровне 94,42 млн баррелей в сутки, а спрос составит 92,91 млн баррелей

Минэнерго США прогнозирует предложение нефти в мире в этом году на уровне 94,42 млн баррелей в сутки, а спрос составит 92,91 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в 2021 году на рынке будет наблюдаться дефицит топлива в 0,4 млн баррелей в сутки (предложение нефти - 98,39 млн баррелей, спрос - 98,8 млн баррелей).

При этом министерство понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,39 млн баррелей (-0,5%) и немного повысило на 2021 год - до 11,1 млн баррелей с 11,09 млн баррелей.

EIA ожидает, что добыча нефти в США снизится до 11 млн баррелей в сутки во II квартале 2021 года по сравнению с 11,2 млн баррелей в ноябре 2020 года, поскольку новые буровые работы не будут генерировать объемы топлива, достаточные для компенсации снижения добычи из существующих скважин. EIA ожидает, что буровая активность повысится позже в 2021 году, что приведет к тому, что добыча нефти в США достигнет 11,3 млн баррелей в сутки в IV квартале 2021 года.