EIA сохранило прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

Энергетика

13 августа 2025 г. 09:14
Энергетика
13 августа 2025 г. 09:14
EIA сохранило прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оставило без изменений прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ежемесячного обзора EIA.

Согласно прогнозу ведомства, в текущем году производство нефти с конденсатом в Азербайджане составит 570 тыс. баррелей в сутки (б/с), что соответствует июньскому прогнозу.

В том числе в первом квартале фактическая добыча составила 570 тыс. б/с, во втором квартале - 570 тыс. б/с, в третьем квартале и четвертом кварталах добыча прогнозируется на уровне по 560 тыс. б/с (июньский прогноз - по 560 тыс. б/с).

Как сообщалось, в 2024 году производство жидких углеводородов в стране составило 600 тыс. б/с. В первом квартале оно было на уровне 600 тыс. б/с, во втором и третьем кварталах - по 590 тыс. б/с, в четвертом квартале - 600 тыс. б/с.

Версия на азербайджанском языке EIA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu dəyişməyib

