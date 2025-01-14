О нас

EIA обновило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2025 год

EIA обновило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2025 год Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2025 году на уровне 630 тыс. баррелей, что ниже на 10 тыс. баррелей по сравнению с октябрьским прогнозом.
Энергетика
14 января 2025 г. 23:22
EIA обновило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2025 год

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2025 году на уровне 630 тыс. баррелей, что ниже на 10 тыс. баррелей по сравнению с октябрьским прогнозом.

Как передает Report, соответствующие показатели во вторник размещены на сайте EIA.

Согласно данным управления, в первом квартале 2025 года добыча нефти ожидается на уровне 610 тыс. баррелей, при этом в последующие месяцы показатель будет расти. Так, во втором квартале добыча, как указывает ведомство, составит 620 тыс. баррелей, в третьем и четвертом - по 640 тыс. баррелей.

Кроме того, EIA прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2026 году на уровне 620 тыс. баррелей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке EIA Azərbaycanda 2025-ci il üçün neft hasilatı proqnozunu yeniləyib

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
9 января 2025 г. 11:09
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
9 января 2025 г. 12:50
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
9 января 2025 г. 19:11
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi