EIA обновило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2025 год

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2025 году на уровне 630 тыс. баррелей, что ниже на 10 тыс. баррелей по сравнению с октябрьским прогнозом.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2025 году на уровне 630 тыс. баррелей, что ниже на 10 тыс. баррелей по сравнению с октябрьским прогнозом.

Как передает Report , соответствующие показатели во вторник размещены на сайте EIA.

Согласно данным управления, в первом квартале 2025 года добыча нефти ожидается на уровне 610 тыс. баррелей, при этом в последующие месяцы показатель будет расти. Так, во втором квартале добыча, как указывает ведомство, составит 620 тыс. баррелей, в третьем и четвертом - по 640 тыс. баррелей.

Кроме того, EIA прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2026 году на уровне 620 тыс. баррелей.