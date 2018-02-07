EIA обновил прогнозы по ценам на нефть

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз по средней цене нефти марки Brent в 2018 году до 62,39 доллара за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе EIA.

В 2019 году ведомство прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне 61,51 доллара за баррель.

Прогноз EIA по средней цене на нефть марки WTI на 2018 год также повышен - до 58,28 доллара с 55,33 доллара за баррель в январском прогнозе. На 2019 год ведомство прогнозирует среднюю стоимость марки в 57,51 доллара.

EIA также поднял прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,6 млн баррелей в сутки. В январе ведомство ожидало также рекордного объема добычи в 10,3 млн баррелей. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,2 млн баррелей.

По предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в январе достигла исторического максимума - 10,17 млн баррелей в сутки, увеличившись с декабря почти на 0,1 млн баррелей в сутки.