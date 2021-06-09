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EIA обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

EIA обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году прогнозируется на уровне 780 тыс. баррелей.
Энергетика
9 июня 2021 г. 12:48
EIA обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году прогнозируется на уровне 780 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Therm Energy Outlook-May 2021 Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA).

Прогноз по добыче нефти на следующий год на 10 тыс. баррелей или на 1,26% меньше предыдущего.

В первом квартале 2022 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 770 тыс. баррелей. Это на 20 тыс. баррелей или 2,53% меньше показателей майского прогноза, и на 30 тыс. баррелей или на 4,05% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти первого квартала текущего года.

Во втором квартале 2022 года ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 790 тыс. баррелей. Согласно отчету агентства, это на 10 тыс. баррелей или на 1,25% меньше прогноза, представленного в майском отчете, и на 80 тыс. баррелей или на 11,26% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти второго квартала текущего года.

Агентство считает, что в третьем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 760 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,3% меньше, чем в предыдущем прогнозе, и на 50 тыс. баррелей или на 7,04% больше прогнозных показателей суточной добычи нефти третьего квартала текущего года.

В последнем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 790 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,25% меньше, чем в майском прогнозе, и на 40 тыс. баррелей или 5,33% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти четвертого квартала текущего года.

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