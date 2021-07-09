EIA обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году прогнозируется на уровне 760 тыс. баррелей.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году прогнозируется на уровне 760 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Therm Energy Outlook-July 2021 Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA).

Прогноз по добыче нефти на следующий год на 20 тыс. баррелей или на 2,56% меньше предыдущего.

В первом квартале 2022 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 760 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или 1,3% меньше показателей июньского прогноза, и на 20 тыс. баррелей или на 2,7% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти первого квартала текущего года.

Во втором квартале 2022 года ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 770 тыс. баррелей. Согласно отчету агентства, это на 20 тыс. баррелей или на 2,53% меньше прогноза, представленного в июньском отчете, и на 80 тыс. баррелей или на 11,6% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти второго квартала текущего года.

Агентство считает, что в третьем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 750 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,3% меньше, чем в предыдущем прогнозе, и на 50 тыс. баррелей или на 7,14% больше прогнозных показателей суточной добычи нефти третьего квартала текущего года.

В последнем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 780 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,26% меньше, чем в июньском прогнозе, и на 40 тыс. баррелей или 5,4% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти четвертого квартала текущего года.