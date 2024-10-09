EIA обнародовало прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2025 год

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2025 году на уровне 640 тыс. баррелей, что совпадает с сентябрьским прогнозом.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2025 году на уровне 640 тыс. баррелей, что совпадает с сентябрьским прогнозом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский выпуск доклада Short-Term Energy Outlook управления.

Среднесуточная добыча нефти в стране в первом квартале следующего года ожидается на уровне 620 тыс. баррелей (соответствует сентябрьскому прогнозу), во втором - 630 тыс. баррелей (на 10 тыс. баррелей в сутки или на 1,57% меньше), а в третьем и четвертом кварталах - 650 тыс. баррелей (на 10 тыс. баррелей или на 1,52% меньше).