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EIA обнародовало прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2025 год

EIA обнародовало прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2025 год Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2025 году на уровне 640 тыс. баррелей, что совпадает с сентябрьским прогнозом.
Энергетика
9 октября 2024 г. 10:37
EIA обнародовало прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2025 год

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2025 году на уровне 640 тыс. баррелей, что совпадает с сентябрьским прогнозом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский выпуск доклада Short-Term Energy Outlook управления.

Среднесуточная добыча нефти в стране в первом квартале следующего года ожидается на уровне 620 тыс. баррелей (соответствует сентябрьскому прогнозу), во втором - 630 тыс. баррелей (на 10 тыс. баррелей в сутки или на 1,57% меньше), а в третьем и четвертом кварталах - 650 тыс. баррелей (на 10 тыс. баррелей или на 1,52% меньше).

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Версия на английском языке EIA releases Azerbaijan oil production forecast for 2025
Версия на азербайджанском языке EIA 2025-ci il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu açıqlayıb

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