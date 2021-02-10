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EIA обнародовала прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

EIA обнародовала прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 730 тыс. баррелей
Энергетика
10 февраля 2021 г. 12:07
EIA обнародовала прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 730 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Therm Energy Outlook-February 2021 Администрации энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

Прогноз по добыче нефти на этот год не изменился.

В первом квартале этого года среднесуточная добыча нефти в стране составит 700 тыс. баррелей, а во втором квартале ожидается 730 тыс. баррелей.

Согласно отчету агентства, прогнозные показатели совпадают с представленными в январском отчете.

Соответственно, эти прогнозы на 70 тыс. баррелей или на 9,09% меньше, чем в первом квартале 2020 года, и на 30 тыс. баррелей, или на 4,29% больше, чем во втором квартале.

Агентство полагает, что в третьем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 740 тыс. баррелей. Цифры совпадают с предыдущим прогнозом. По сравнению с показателями третьего квартала 2020 года добыча возрастает на 70 тыс. баррелей или на 10,45%.

В последнем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 750 тыс. баррелей. Это также совпадает с прогнозом, опубликованным в январе. Прогноз на 60 тыс. баррелей или 8,7% превышает показатели по суточной добыче нефти четвертого квартала прошлого года.

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Версия на английском языке EIA: No changes in forecast for Azerbaijan's oil production in 1Q21
Версия на азербайджанском языке EİA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu açıqladı

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