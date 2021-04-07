EIA обнародовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане на I квартал

Этот прогноз аналогичен прогнозу, сделанному ранее в марте

Администрация энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) не изменила прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на первый квартал 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на последний отчет Short-Term Energy Outlook – April 2021 Управления энергетической информации (EIA)Министерства энергетики США.

Согласно новому прогнозу EIA, среднесуточная добыча нефти в стране в первом квартале этого года прогнозируется на уровне 750 тыс. баррелей в сутки. Этот прогноз аналогичен прогнозу, сделанному ранее в марте.

Также этот прогноз на 20 тыс. баррелей или на 2,6% меньше, чем показатели первого квартала 2020 года. По сравнению с показателями четвертого квартала 2020 года эта цифра больше на 60 тыс. баррелей или на 8,7%.

Прогнозируется, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году составит 750 тыс. баррелей. В предыдущем прогнозе эта цифра составляла 770 тыс. баррелей.