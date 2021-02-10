EIA не изменила прогноз по добыче нефти в Азербайджане на I квартал

По сравнению с показателями четвертого квартала 2020 года эта цифра возросла на 10 тыс. баррелей или 1,45%

Администрация энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) не изменила прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на первый квартал 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – February 2021.

Среднесуточная добыча нефти в стране в первом квартале этого года прогнозируется на уровне 700 тыс. баррелей в сутки.

Этот прогноз на 70 тыс. баррелей или на 9,09% меньше, чем показатели первого квартала 2020 года. По сравнению с показателями четвертого квартала 2020 года эта цифра возросла на 10 тыс. баррелей или 1,45%.

Прогнозируется, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году составит 730 тыс. баррелей.