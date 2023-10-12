EIA не изменил прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на этот год

В 2023 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 630 тыс. баррелей.

В 2023 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 630 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский выпуск доклада Short-Term Energy Outlook Управления энергетической информации (ОВОС) Министерства энергетики США.

Октябрьский прогноз по добыче нефти совпадает с сентябрьским.

Агентство считает, что прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане в третьем квартале 2023 года составит 630 тыс. баррелей, что совпадает с предыдущим прогнозом.

Данный прогноз на 20 тыс. баррелей или на 3,08% меньше показателей третьего квартала 2022 года.

В последнем квартале 2023 года прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане составит 640 тыс. баррелей. Это совпадает с прогнозом, опубликованным учреждением в августе, на 30 тыс. баррелей или на 4,48% меньше прогнозных показателей по суточной добыче нефти за четвертый квартал 2022 года.