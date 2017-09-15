EIA: Мировое потребление жидкого топлива увеличится на 19% к 2040 году

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Мировое потребление нефтяного и других видов жидкого топлива увеличится на 19 процентов в период с 2015 по 2040 годы за счет транспортного и промышленного секторов.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, это следует из прогноза Управления энергетической информации США (EIA).

Ведомство предрекает рост глобального потребления с 95 млн баррелей в сутки в 2015 году до 104 млн баррелей в сутки в 2030 году и 113 млн баррелей в сутки в 2040 году. Основными драйверами роста станут страны за пределами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), спрос на жидкое топливо в которых будет увеличиваться на 1,3% в год по сравнению с незначительным снижением во входящих в ОЭСР государствах.

Страны-члены нефтекартеля ОПЕК сохранят или увеличат совокупную долю рынка производства сырого и промыслового конденсата, говорится в прогнозе.

По прогнозам EIA, возобновляемая энергия останется наиболее быстрорастущим источником энергии в мире: её потребление в период с 2015 по 2040 годы будет в среднем расти на 2,3% в год.

Ископаемое топливо при этом сохранит за собой статус основного источника энергии: его доля в мировом потреблении составит 77% в 2040 году. Наиболее быстрорастущим видом ископаемого топлива, по расчетам, является природный газ, потребление которого будет расти на 1,4% в год, пишет EIA.