EIA изменила прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

В 2021 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей

Администрация энергетической информации правительства США (EIA) изменила прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане на 2021 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook-November 2020.

Согласно обновленному прогнозу EIA, в первом квартале следующего года среднесуточная добыча нефти в стране составит 710 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза и на 60 тыс. баррелей или на 7,8% меньше по сравнению с показателями первого квартала 2020 года.

По сравнению с прогнозными показателями четвертого квартала 2020 года эта цифра больше на 20 тыс. баррелей или на 2,9%.

Согласно отчету агентства, во втором квартале 2021 года прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей, что на 10 тыс. баррелей меньше прогноза, приведенного в октябрьском отчете EIA, и на 30 тыс. баррелей или на 4,3% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Агентство считает, что в третьем квартале следующего года прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане составит 740 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза и на 70 тыс. баррелей или на 10,4% больше по сравнению с показателями третьего квартала 2020 года.

В последнем квартале следующего года прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане аналогичен показателю третьего квартала - 740 тыс. баррелей, что ниже предыдущего прогноза на 10 тыс. баррелей и больше на 50 тыс. баррелей или 7,24% прогнозных показателей суточной добычи нефти в четвертом квартале текущего года.

Отметим, что в 2021 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей.