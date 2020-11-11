О нас
Report Georgia
Аудио новости

EIA изменила прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

EIA изменила прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год В 2021 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей
Энергетика
11 ноября 2020 г. 13:48
EIA изменила прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

Администрация энергетической информации правительства США (EIA) изменила прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане на 2021 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook-November 2020.

Согласно обновленному прогнозу EIA, в первом квартале следующего года среднесуточная добыча нефти в стране составит 710 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза и на 60 тыс. баррелей или на 7,8% меньше по сравнению с показателями первого квартала 2020 года.

По сравнению с прогнозными показателями четвертого квартала 2020 года эта цифра больше на 20 тыс. баррелей или на 2,9%.

Согласно отчету агентства, во втором квартале 2021 года прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей, что на 10 тыс. баррелей меньше прогноза, приведенного в октябрьском отчете EIA, и на 30 тыс. баррелей или на 4,3% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Агентство считает, что в третьем квартале следующего года прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане составит 740 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза и на 70 тыс. баррелей или на 10,4% больше по сравнению с показателями третьего квартала 2020 года.

В последнем квартале следующего года прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане аналогичен показателю третьего квартала - 740 тыс. баррелей, что ниже предыдущего прогноза на 10 тыс. баррелей и больше на 50 тыс. баррелей или 7,24% прогнозных показателей суточной добычи нефти в четвертом квартале текущего года.

Отметим, что в 2021 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке EİA gələn il üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu dəyişib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
10 ноября 2020 г. 16:40
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi