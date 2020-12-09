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EIA изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

EIA изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год Согласно обновленному прогнозу EIA, среднесуточная добыча нефти в стране в первом квартале следующего года составит 690 тыс. баррелей
Энергетика
9 декабря 2020 г. 15:12
EIA изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

Администрация энергетической информации правительства США (EIA) изменила прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на 2021 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на декабрьский отчет Short-Therm Energy Outlook.

Согласно обновленному прогнозу EIA, среднесуточная добыча нефти в стране в первом квартале следующего года составит 690 тыс. баррелей. Это на 20 тыс. баррелей меньше, чем в предыдущем прогнозе, и на 80 тыс. баррелей, или на 10,4% меньше, чем в первом квартале 2020 года. По сравнению с прогнозными показателями четвертого квартала 2020 года эта цифра возросла на 10 тыс. баррелей или на 1,45%.

Согласно отчету агентства, среднесуточный прогноз добычи нефти в Азербайджане во втором квартале 2021 года составит 720 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей меньше прогноза, представленного в ноябрьском отчете EIA, и на 20 тыс. баррелей или на 2,9% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Агентство считает, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в третьем квартале следующего года составит 730 тыс. баррелей. Это также на 10 тыс. баррелей меньше, чем предыдущий прогноз, и на 60 тыс. баррелей, или на 9% больше, чем в третьем квартале 2020 года.

А в последнем квартале следующего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 740 тыс. баррелей. Это совпадает с ноябрьским прогнозом, и на 60 тыс. баррелей или на 8,8% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти в четвертом квартале текущего года.

Отметим, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году составит 720 тыс. баррелей, что на 10 тысяч баррелей или на 1,37% меньше прогноза, обнародованного в прошлом месяце.

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Версия на азербайджанском языке EİA gələn il üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu dəyişdi

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