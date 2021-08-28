EIA: Экспорт американского СПГ за неделю вырос на 18%

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США на уходящей неделе увеличился вместе с ценами Henry Hub.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США на уходящей неделе увеличился вместе с ценами Henry Hub.

Как передает Report, об этом сообщает offshore-energy.biz со ссылкой на данные Управления энергетической информации (EIA).

Отмечается, что за неделю с 19-го по 25 августа экспортные объекты США в общей сложности покинули 18 судов с грузом СПГ. Шесть из них отправились с перевалки «Сабин», четыре — с острова Корпус-Кристи, по три — с Камерона и Фрипорта и по одному — с мыса Коув и острова Эльба. Общая вместимость танкеров-газовозов составляет 67 млрд кубических футов (1,9 млрд кубометров).

Неделей ранее СПГ-объекты США покинуло 16 газовозов общей вместимостью 57 млрд кубических футов СПГ (1,61 млрд кубометров).

Таким образом, за неделю экспорт сжиженного газа из США увеличился на 18%.

Сообщается, что спотовая цена Henry Hub выросла с 3,86 долларов США за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) в прошлую среду до 4,01 доллара США/MMBtu на этой неделе (+4,66%).

На прошлой неделе спотовая цена на газ на хабе TTF превысила 585 долларов США за тысячу кубометров. На фоне ажиотажного спроса «Газпром» повысил прогноз по цене экспорта газа в 2021 году на 30%.