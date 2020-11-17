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EIA: Добыча сланцевой нефти в США упадет в декабре на 139 тыс. б/с

EIA: Добыча сланцевой нефти в США упадет в декабре на 139 тыс. б/с Общая добыча сланцевой нефти будет снижаться третий месяц подряд и превысит майские показатели
Энергетика
17 ноября 2020 г. 15:54
EIA: Добыча сланцевой нефти в США упадет в декабре на 139 тыс. б/с

Добыча сланцевой нефти в США упадет в декабре на 139 тыс. барр./сут. (б/с) и составит примерно 7,51 млн б/с.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, такой прогноз сделало Управление энергетической информации США (EIA) в ежемесячном прогнозе.

Ожидается, что добыча упадет на всех семи основных формациях за исключением региона Хейнсвилл, где, по прогнозам, добыча останется в стабильной. Согласно данным EIA, наибольшее снижение ожидается в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико, где производство сланцевой нефти упадет примерно на 37 тыс. б/с — до 4,3 млн б/с, что является самым большим спадом с мая 2020 г.ода.

Второе по величине падение ожидается на Баккене, где добыча сократится третий месяц подряд примерно на 32,5 тыс. б/с, — до 1,13 млн б/с.

Ожидается, что общая добыча сланцевой нефти будет снижаться третий месяц подряд и превысит майские показатели, когда производители сократили добычу примерно на 1,6 млн б/с, чтобы компенсировать падение мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее добыча сланцевой нефти постепенно восстанавливается в надежде на то, что новые вакцины от коронавируса поддержат цены на нефть.

На прошлой неделе количество нефтяных вышек в США выросло на 10 единиц, — до 236 единиц. Это самый высокий показатель с мая 2020 года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes Co.

Также ожидается, что добыча природного газа упадет до самого низкого уровня с июня 2020 года — до 81,5 млрд куб. футов в сутки, или на 0,7 млрд куб. футов.

Наибольшее падение ожидается в районе Анадарко — на 0,14 млрд куб. футов в сутки. Ожидается, что в декабре производство снизится во всех 7 регионах.

EIA также сообщило, что в октябре производители пробурили 316 новых и завершили 402 скважины в крупнейших сланцевых бассейнах США. В результате общее количество пробуренных, но незавершенных скважин (DUC) сократилось на 86 единиц, — до 7 558 единицы., что является третьим месячным спадом подряд и самым низким показателем с декабря 2018 года.

Напомним, что на фоне проблем в нефтегазовой отрасли работающие в США производители активизировали процесс слияния и поглощения (M&A). В частности, американская сланцевая компания Pioneer Natural Resources заключила соглашение о покупке компании-конкурента Parsley Energy за 4,5 млрд долларов США. Канадская нефтегазовая компания Cenovus Energy купит конкурирующую Husky Energy Inc. за 3,8 млрд канадских долларов (2,9 млрд долларов США).

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