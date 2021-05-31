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EIA: Добыча нефти в США в марте выросла на 14,3%

EIA: Добыча нефти в США в марте выросла на 14,3% ежемесячная валовая добыча природного газа в 48 нижних штатах США подскочила на рекордные 7,8 млрд кубических футов в сутки
Энергетика
31 мая 2021 г. 17:08
EIA: Добыча нефти в США в марте выросла на 14,3%

Добыча сырой нефти в США в марте подскочила на 14,3% — до 11,2 млн баррелей в сутки против 9,8 млн баррелей в сутки в феврале. Об этом передает Reuters со ссылкой на ежемесячный отчет Управления энергетической информации США (EIA).

В феврале нефтедобыча в США упала на 1,3 млн б/с из-за экстремальных погодных условий. Тогда были заморожены нефтяные и газовые скважины и отключены поставки электроэнергии миллионам потребителей в Техасе и других южных штатах США.

Согласно данным EIA, мартовское увеличение производства на 1,4 млн баррелей в сутки оказалось самым большим ежемесячным приростом за всю историю наблюдений с 2005 года.

Большая часть прироста произошла в штатах с наибольшим объемом добычи, в том числе в Техасе (рост на 26,4% до 11-месячного максимума в 4,7 млн баррелей в сутки) и в Нью-Мексико (рост на 17,6% до рекордных 1,2 млн баррелей в сутки).

В Северной Дакоте добыча выросла всего на 1,4% — до 1 млн баррелей в сутки.

Между тем, ежемесячная валовая добыча природного газа в 48 нижних штатах США подскочила на рекордные 7,8 млрд кубических футов в сутки (bcfd) в марте — до 11-месячного максимума 102,6 bcfd после падения на рекордные 8,1 bcfd в феврале до 94,8 bcfd — минимума за 31 месяц, сообщает EIA.

Валовая добыча природного газа достигла пика в 107,1 bcfd в декабре 2019 года.

В Техасе в марте добыча природного газа выросла на 18,5% — до 27,8 bcfd и осталась стабильной в Пенсильвании — 21,2 bcfd.

Отметим, что в марте США импортировали 1 млн баррелей иранской нефти. При этом суммарный импорт «черного золота» составил в марте 179,4 млн баррелей.

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Версия на азербайджанском языке EIA: Martda ABŞ-ın neft hasilatı 14,3% artıb
Версия на английском языке EIA: Oil production in US grew 14.3% in March

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