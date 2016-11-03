EIA: Фактический рост нефтяных запасов в США в 10 раз превысил прогноз

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, подскочили на 14,4 млн баррелей или на 3,1%, достигнув 482,6 млн баррелей. Как передает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом сообщило Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ждали, что запасы вырастут на 1,58 млн баррелей.

По данным EIA, запасы нефти на крупнейшем терминале в Кушинге увеличились на 0,1 млн баррелей, до 58,5 млн баррелей. Запасы бензина в США упали на 2,2 млн баррелей или на 1%, до 223,8 млн баррелей. Аналитики ждали, что они сократятся на 1,005 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1,8 млн баррелей или на 1,2%, до 150,6 млн баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель упадет на 1,7 млн баррелей.

Аналитическая группа Report отмечает, что резкий рост нефтяных запасов связан с запуском недействующих буровых установок на фоне снижения нефтяных цен. Новые буровые вводились в эксплуатацию 18 недель подряд, кроме последней. Количество активных буровых установок выросло на 125 единиц или 40% после достижения 25 мая исторического минимума. Добыча в итоге подросла на 0,21% или на 18 тыс. баррелей в сутки, до 8,522 млн баррелей в сутки.

В действительности, рыночные игроки сомневаются насчет реальной готовности ОПЕК к сокращению добычи. Саммит ОПЕК состоится 30 ноября в Вене. Непонятно, удастся ли заключить соглашение о сокращении добычи, а, если удастся, будет ли оно выполняться. По факту, пока совокупная нефтедобыча растет. "Цены продолжают снижаться, утратив основную часть премии, связанной с предварительной сделкой ОПЕК", – отмечает Оливье Джейкоб из Petromatrix.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что до начала саммита в Вене нефтяные цены удержатся на отметке 45 долларов за баррель: "В зависимости от итогов саммита цены на нефть к концу года будут колебаться в диапазоне 35-55 долларов за баррель".