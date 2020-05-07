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Египетский миллиардер предсказал рост нефти до 100 долларов

​Египетский миллиардер предсказал рост нефти до 100 долларов

Стоимость нефти вырастет до 100 долларов США за баррель в течение полутора лет.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в интервью CNBC глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology, египетский миллиардер Нагиб Савирис.

"Я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет 100 долларов США", - заверил он.

По его мнению, Россия и Саудовская Аравия затеяли ценовую войну, чтобы вытеснить с рынка американские сланцевые компании.

Как заявил Савирис, Москва и Эр-Рияд знали о грядущем падении цены на черное золото, но усугубили ситуацию, чтобы "убить конкурента", а затем дождаться роста цены до 50 или 60 долларов США за баррель.

"Полагаю, это было просчитано", - сказал он.

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