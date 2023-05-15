Египетская и норвежская компании подписали меморандум по энергоэкспорту в Европу

Египетская госкомпания по передаче электроэнергии (EETC) и норвежская Scatec подписали меморандум о взаимопонимании по проекту экспорта возобновляемой энергии из Египта в Европу через Италию.

Египетская госкомпания по передаче электроэнергии (EETC) и норвежская Scatec подписали меморандум о взаимопонимании по проекту экспорта возобновляемой энергии из Египта в Европу через Италию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении канцелярии египетского правительства.

"Премьер-министр Мустафа Мадбули присутствовал на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между египетской компанией по передаче электроэнергии и норвежской компанией Scatec по вопросу начала изучения проекта энергосети между Египтом и Европой для экспорта возобновляемой энергии из Египта в Европу через Италию", - сказано в сообщении.

Министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мухаммед Шакер отметил, что подписание меморандума о взаимопонимании между EETC и Scatec состоялось в рамках укрепления сотрудничества между Египтом и Евросоюзом, в частности в рамках энергетики.