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Египетская и норвежская компании подписали меморандум по энергоэкспорту в Европу

Египетская и норвежская компании подписали меморандум по энергоэкспорту в Европу Египетская госкомпания по передаче электроэнергии (EETC) и норвежская Scatec подписали меморандум о взаимопонимании по проекту экспорта возобновляемой энергии из Египта в Европу через Италию.
Энергетика
15 мая 2023 г. 17:45
Египетская и норвежская компании подписали меморандум по энергоэкспорту в Европу

Египетская госкомпания по передаче электроэнергии (EETC) и норвежская Scatec подписали меморандум о взаимопонимании по проекту экспорта возобновляемой энергии из Египта в Европу через Италию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении канцелярии египетского правительства.

"Премьер-министр Мустафа Мадбули присутствовал на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между египетской компанией по передаче электроэнергии и норвежской компанией Scatec по вопросу начала изучения проекта энергосети между Египтом и Европой для экспорта возобновляемой энергии из Египта в Европу через Италию", - сказано в сообщении.

Министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мухаммед Шакер отметил, что подписание меморандума о взаимопонимании между EETC и Scatec состоялось в рамках укрепления сотрудничества между Египтом и Евросоюзом, в частности в рамках энергетики.

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