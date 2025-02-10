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Египет предоставит ЛУКОЙЛу права на разработку участка в Суэцком заливе

Египет предоставит ЛУКОЙЛу права на разработку участка в Суэцком заливе Правительство Египта распорядилось предоставить российской компании "ЛУКОЙЛ" права на разработку концессионного участка South Valley El-Sahl в западной части Суэцкого залива.
Энергетика
10 февраля 2025 г. 16:02
Египет предоставит ЛУКОЙЛу права на разработку участка в Суэцком заливе

Правительство Египта распорядилось предоставить российской компании "ЛУКОЙЛ" права на разработку концессионного участка South Valley El-Sahl в западной части Суэцкого залива.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

Издание отмечает, что ЛУКОЙЛ договорился с министерством нефти и минеральных ресурсов Египта и египетской нефтегазовой компанией Ganope (South Valley Egyptian Petroleum Company).

Кабинет министров Египта на прошлой неделе одобрил ряд проектов по разработке нефтяных и газовых месторождений с зарубежными компаниями на сумму $225,3 млн, в том числе на территории Западной пустыни и Северного Синая.

ЛУКОЙЛ реализует в Египте еще несколько проектов. В их числе: Мелейя (Западная пустыня), доля компании составляет 24%; West Esh El-Mallaha в Восточной пустыне; WEEM Extension (участок вплотную прилегает к WEEM с северо-востока), в котором выступает оператором с долей 50%.

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