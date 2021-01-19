Египет откажется от импорта нефтепродуктов

В период с 2016 по 2020 гг. объем импорта бензина страны снизился с 10 млн т до 3,5 млн т в год

Египет намерен выйти на полное самообеспечение нефтепродуктами к 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщает ngv со ссылкой на заявление премьер-министра страны Мустафы Мадбули.

Он также рассказал, что за прошлый год заключены 26 контрактов на геологоразведку с общей суммой инвестиций порядка 11 млрд долларов США.

«Мы добились полного самообеспечения газом и удовлетворяем потребности местного рынка в различных сферах», — отметил Мадбули, добавив, что за прошлый год добыча природного газа в стране выросла на 28%.

Как заявлял в сентябре 2020 года министр нефти Египта Тарек аль-Мулла, в период с 2016 по 2020 гг. объем импорта бензина страны снизился с 10 млн т до 3,5 млн т в год.

Отметим, что Агентство США по торговле и развитию (USTDA) предоставило гранты общим размером 1,4 млрд долларов США дочерним компаниям египетской General Petroleum Corp. Amreya Petroleum Refining Co. (APRC) и Suez Oil Processing Co. (SOPC). Они будут использованы для финансирования технико-экономических обоснований модернизации НПЗ обеих египетских компаний.