О нас
Report Georgia
Аудио новости

Египет откажется от импорта нефтепродуктов

Египет откажется от импорта нефтепродуктов В период с 2016 по 2020 гг. объем импорта бензина страны снизился с 10 млн т до 3,5 млн т в год 
Энергетика
19 января 2021 г. 16:03
Египет откажется от импорта нефтепродуктов

Египет намерен выйти на полное самообеспечение нефтепродуктами к 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщает ngv со ссылкой на заявление премьер-министра страны Мустафы Мадбули.

Он также рассказал, что за прошлый год заключены 26 контрактов на геологоразведку с общей суммой инвестиций порядка 11 млрд долларов США.

«Мы добились полного самообеспечения газом и удовлетворяем потребности местного рынка в различных сферах», — отметил Мадбули, добавив, что за прошлый год добыча природного газа в стране выросла на 28%.

Как заявлял в сентябре 2020 года министр нефти Египта Тарек аль-Мулла, в период с 2016 по 2020 гг. объем импорта бензина страны снизился с 10 млн т до 3,5 млн т в год.

Отметим, что Агентство США по торговле и развитию (USTDA) предоставило гранты общим размером 1,4 млрд долларов США дочерним компаниям египетской General Petroleum Corp. Amreya Petroleum Refining Co. (APRC) и Suez Oil Processing Co. (SOPC). Они будут использованы для финансирования технико-экономических обоснований модернизации НПЗ обеих египетских компаний.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

На деоккупированных территориях будут спецпредставители президента Азербайджана
На деоккупированных территориях будут спецпредставители президента Азербайджана
19 января 2021 г. 15:02
Глава TƏBİB обратился к гражданам: Не верьте соцсетям
Глава TƏBİB обратился к гражданам: Не верьте соцсетям
19 января 2021 г. 13:41
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
19 января 2021 г. 11:28
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
18 января 2021 г. 17:12
Ильхам Алиев: Восстановление Карабаха занимает особое место в моей деятельности
Ильхам Алиев: Восстановление Карабаха занимает особое место в моей деятельности
18 января 2021 г. 16:37
Президент: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану
Президент: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану
18 января 2021 г. 16:37
Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец даст концерт
Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец "даст" концерт
18 января 2021 г. 15:24
Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких секретных приложений
Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких "секретных приложений"
18 января 2021 г. 14:15
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
18 января 2021 г. 14:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi