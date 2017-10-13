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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Египет не планирует присоединяться к соглашению по сокращению нефтедобычи ОПЕК+. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Шериф Исмаил.

Египет не присоединится к соглашению ОПЕК+, поскольку страна практически ничего не экспортирует, а основная часть добываемого сырья используется на местных нефтеперерабатывающих заводах, пояснил Исмаил. "Есть небольшая часть того, что мы экспортируем, и это не заслуживает внимания и не влияет на рынки. Говоря о сокращении поставок, то это касается стран, которые экспортируют миллион или два миллиона баррелей", — заявил премьер-министр.

Отметим, что на прошлой неделе министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино сообщил, что Венесуэла предложила Египту стать участником соглашения ОПЕК+. Дель Пино встретился с министром нефти Египта Тареком аль-Муллой в рамках форума "Российская энергетическая неделя" в Москве, который прошел с 3 по 7 октября.