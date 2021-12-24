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Египет и ENI подписали соглашение о нефтеразведке с инвестициями свыше $1 млрд

Египет и ENI подписали соглашение о нефтеразведке с инвестициями свыше $1 млрд Египет подписал соглашение с итальянской энергетической компанией Eni по нефтеразведке в стране.
Энергетика
24 декабря 2021 г. 21:23
Египет и ENI подписали соглашение о нефтеразведке с инвестициями свыше $1 млрд

Египет подписал соглашение с итальянской энергетической компанией Eni по нефтеразведке в стране.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Миннефти арабской республики Хамди Абдель Азиз.

"Министерство нефти и минеральных ресурсов подписало соглашение с Eni о поиске и разведке нефти в регионах Суэцкого залива и дельты Нила", - сказал он. По словам собеседника агентства, в соответствии со сделкой итальянская компания обязуется инвестировать в проект не менее $1 мррд в дополнение к еще $20 млн на бурение четырех нефтяных скважин в исследуемых районах.

Соглашение подписали глава египетского ведомства Тарик аль-Мулла, гендир Egyptian General Petroleum Corporation Абед Изз ар-Ригаль и исполнительный директор подразделения природных ресурсов Eni Алессандро Полити.

"Это соглашение заключено в рамках плана министерства нефти Египта по увеличению объемов добычи и инвестиций в различные области геологоразведки нефти и газа, а также разработке уже доказанных запасов в стране", - подчеркнул Абдель Азиз.

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