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ЕБРР выделил кредит на строительство солнечной электростанции в Нефтчале

ЕБРР выделил кредит на строительство солнечной электростанции в Нефтчале Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление долгосрочного кредита в размере 66 млн долларов США для разработки, строительства и эксплуатации солнечной фотоэлектрической электростанции "Banka Solar" мощностью 315 МВт в Нефтчалин
Энергетика
11 ноября 2024 г. 11:15
ЕБРР выделил кредит на строительство солнечной электростанции в Нефтчале

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление долгосрочного кредита в размере 66 млн долларов США для разработки, строительства и эксплуатации солнечной фотоэлектрической электростанции "Banka Solar" мощностью 315 МВт в Нефтчалинском районе на востоке Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение банка. Общая стоимость проекта составляет 283 млн долларов США, а его реализацию поддержат и ряд других международных финансовых институтов.

Проект реализует дочерняя структура компании Masdar (ОАЭ) — Abu Dhabi Future Energy Company.

Проект добавит 315 МВт солнечной генерации в энергосистему Азербайджана, что позволит заменить электростанции, работающие на природном газе, и поможет стране достичь целей по возобновляемой энергии в рамках Парижского соглашения. Ожидается, что проект сократит выбросы CO2 на 314 тысяч тонн ежегодно, способствуя переходу Азербайджана к низкоуглеродной экономике и снижению зависимости от тепловой генерации.

Проект соответствует стратегии ЕБРР по переходу к зеленой экономике (GET), поскольку будет способствовать производству электроэнергии с использованием солнечной энергии, что является важным шагом в продвижении зеленой повестки страны.

Проект охватывает три участка общей площадью 973 га, принадлежащие муниципалитетам Еникенд, Банка и Исполнительной власти Нефтчалы. Эти земли будут переданы Министерству энергетики для освоения. Участок представляет собой плоскую полупустынную местность с 3,5-километровой асфальтированной дорогой и параллельными линиями электропередачи 6 кВ и 35 кВ. Ранее часть территории использовалась для выпаса скота пастухом и его двумя работниками, но договор аренды был расторгнут в 2023 году, и предоставлен альтернативный участок. В настоящее время земля не используется, и сезонных землепользователей нет. На участке также имеются заброшенные руины советских военных объектов, которые, по мнению местных властей, не представляют ценности и будут удалены.

Консультации показали, что дорога, проходящая через участок, является важным маршрутом для рыбного хозяйства Азербайджана, и любые ограничения или повреждения могут существенно нарушить его работу. Для предотвращения этих рисков будет разработан План управления дорожным движением и транспортом, по возможности будет избегаться использование моста в селе Банка, а дорога, пересекающая участок, останется доступной для рыбного хозяйства. Строительные работы будут организованы таким образом, чтобы не нарушать их деятельность.
В случае необходимости ограждения будет предложен альтернативный маршрут. Также предусматривается перенос линии 6 кВ с минимальными нарушениями в работе рыбного хозяйства.

"Корректировка маршрута линии электропередачи позволит избежать физического переселения и минимизировать нарушение привычного уклада жизни, а для минимизации остаточных рисков будет разработан план в соответствии со стандартами Всемирного банка. Также в рамках требования ЕБРР разрабатывается План восстановления средств к существованию для поддержки лиц, затронутых проектом", - говорится в сообщении ЕБРР.

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Версия на английском языке EBRD provides loan for construction of solar power plant in Azerbaijan's Neftchala
Версия на азербайджанском языке EBRD Neftçalada günəş elektrik stansiyasının tikintisi üçün kredit ayırıb

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