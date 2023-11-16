ЕБРР: Реализуемые Азербайджаном проекты по “зеленой энергетике” станут эталонными для региона

Реализуемые в Азербайджане проекты по “зеленой энергетики” станут эталонными для региона.

Реализуемые в Азербайджане проекты по “зеленой энергетике” станут эталонными для региона.

Как передает Report, об этом региональный руководитель по климатической стратегии и реализации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Константин Кинцурашвили заявил на проходящем II Бакинском форуме “Устойчивые финансы и инвестиции”.

“Азербайджан занимает важное положение на Южном Кавказе. В настоящее время Азербайджан приступил к реализации ряда проектов в сфере “зеленой энергетики” и успешно реализует их. Они, в свою очередь, могут послужить эталоном для других проектов в регионе”, - сказал К.Кинцурашвили.