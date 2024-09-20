ЕБРР профинансирует строительство солнечной электростанции в Билясуваре на 100 млн долларов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит долгосрочный кредит до 100 млн долларов США для разработки, строительства и эксплуатации солнечной электростанции "Bilasuvar Solar SPV" мощностью 445 МВт в Билясуварском районе Азербайджана.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит долгосрочный кредит до 100 млн долларов США для разработки, строительства и эксплуатации солнечной электростанции "Bilasuvar Solar SPV" мощностью 445 МВт в Билясуварском районе Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, общая стоимость проекта составляет 380 млн долларов США, а его реализацию поддержат и ряд других международных финансовых институтов. Одобрение кредита на Совете директоров ЕБРР ожидается 22 октября.

Проект реализует дочерняя структура компании Masdar (ОАЭ) — Abu Dhabi Future Energy Company. Новая солнечная станция увеличит мощность генерации возобновляемой энергии в Азербайджане, что поможет заменить газовые электростанции и достичь целей по снижению выбросов углекислого газа, соответствующих Парижскому соглашению. Предполагается ежегодная экономия выбросов CO2 до 442 тысяч тонн. Это сыграет ключевую роль в переходе страны к низкоуглеродной экономике и снижении зависимости от тепловой энергетики.

Экологическая оценка показала, что проект не окажет значительного влияния на зоны биоразнообразия для водоплавающих птиц. Дополнительно будет проведена оценка кумулятивного воздействия для минимизации экологических рисков, связанных с проектом.

"90-километровая линия электропередачи напряжением 330 кВ, соединяющая солнечную станцию с подстанцией Навахи, проходит рядом с двумя ключевыми птичьими территориями и важным миграционным коридором. Правительство Азербайджана, ответственное за строительство этой линии, должно будет соблюдать Экологические и социальные стандарты Всемирного банка, в том числе корректировку маршрута линии, чтобы избежать экологически чувствительных зон и минимизировать риски для птиц.

Участок проекта включает 1 454 га сельскохозяйственных земель, которые будут переданы Министерству энергетики для реализации проекта. Это повлечет за собой как физическое, так и экономическое перемещение. В ходе консультаций по оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу было выявлено 12 затронутых домохозяйств, в которых проживают 69 человек.

Для минимизации социально-экономических последствий будет произведена корректировка маршрута линии электропередачи, что позволит избежать переселения и сократить нарушения в привычном укладе жизни населения. В соответствии со стандартами Всемирного банка будет разработан специальный план по снижению остаточных рисков", - говорится в сообщении.