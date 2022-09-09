ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо подпишет соглашение о содействии модернизации городского уличного освещения Гянджи.

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в ходе визита в Азербайджан подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи.

Об этом в интервью Report сказала Одиль Рено-Бассо.

"В ходе моего визита на следующей неделе я подпишу соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи. Мы хотели бы поблагодарить министров финансов, экономики, других членов кабинета министров и главу Гянджи за их постоянную поддержку проектов в рамках программы "Зеленые города Гянджи"", - заявила глава ЕБРР.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.