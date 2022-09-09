О нас

ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи

ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо подпишет соглашение о содействии модернизации городского уличного освещения Гянджи.
Энергетика
9 сентября 2022 г. 12:00
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в ходе визита в Азербайджан подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи.

Об этом в интервью Report сказала Одиль Рено-Бассо.

"В ходе моего визита на следующей неделе я подпишу соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи. Мы хотели бы поблагодарить министров финансов, экономики, других членов кабинета министров и главу Гянджи за их постоянную поддержку проектов в рамках программы "Зеленые города Гянджи"", - заявила глава ЕБРР.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EBRD to sign agreement to help modernize Ganja’s lighting system

Экслюзивные новости

ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
6 сентября 2022 г. 14:29
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
5 сентября 2022 г. 15:11
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi