ЕБРР перенес сроки утверждения для Азербайджана первого кредита в рамках "зеленого" перехода

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) перенес сроки одобрения на Совете директоров суверенного кредита ОАО "Азерэнержи" в размере до 30 млн долларов США на 11 сентября

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) перенес сроки одобрения на Совете директоров суверенного кредита ОАО "Азерэнержи" в размере до 30 млн долларов США на 11 сентября

Как передает Report со ссылкой на банк, ранее рассмотрение возможности предоставления кредита было запланировано на 1 мая.

Средства кредита предназначены для финансирования покупки автотрансформаторного оборудования для арматурных работ на четырех действующих подстанциях в Азербайджане.

Заемщиком кредита выступит Министерство финансов Азербайджана, а реализацией проекта займется "Азерэнержи" - госпредприятие, отвечающее за производство и передачу электроэнергии в стране. Общая стоимость проекта составляет 30 млн долларов США.

"Проект поможет повысить гибкость энергосистемы Азербайджана, необходимую для интеграции мощностей возобновляемой энергетики. Успешная реализация проекта послужит примером для дальнейших проектов по укреплению сетей, которые важны для интеграции возобновляемых источников энергии в стране", - говорится в сообщении.

Как отмечает ЕБРР, проект способствует повышению качества устойчивого перехода, позволяя подключать запланированные установки возобновляемой энергии, что в настоящее время невозможно из-за неадекватности сети или может привести к уменьшению сокращения существующих установок возобновляемой энергии.

Проект также будет способствовать повышению качества "зеленого" перехода, предполагая участие в политике, направленной на проведение институциональных реформ и приведение к структурным изменениям во всех секторах.

"Банк активно участвует в развитии политического диалога в Азербайджане. Этот проект станет первым проектом ЕБРР, направленным на модернизацию энергосистемы, необходимую для повышения ее гибкости и интеграции мощностей возобновляемой энергетики в Азербайджане. Таким образом, успешная реализация проекта станет примером и воспроизводимым стандартом для дальнейших проектов по укреплению сетей, которые важны для интеграции будущих проектов в области возобновляемых источников энергии", - отмечает ЕБРР.

Ожидается, что экологические и социальные риски, связанные с закупкой и заменой трансформаторов на четырех подстанциях, будут зависеть от конкретной площадки. Экологическая и социальная экспертиза (ESDD) будет проводиться независимым консультантом и включать оценку систем экологического и социального управления клиента, посещение объекта и обзор текущей деятельности клиента и предлагаемого проекта.

По ожиданиям банка, проект принесет косвенные экологические выгоды за счет модернизации мощности подстанций для поддержки перехода к интеграции возобновляемых источников энергии. "Ключевые экологические и социальные последствия, связанные с предлагаемыми инвестициями, включают условия труда, охрану труда и технику безопасности, включая электробезопасность и безопасность дорожного движения, управление подрядчиками во время замены и технического обслуживания, вопросы предотвращения загрязнения, такие как управление опасными отходами, а также жалобы заинтересованных сторон проекта. Воздействия на биоразнообразие, культурное наследие или экономическое перемещение не ожидается, поскольку монтажные работы будут проводиться на существующих площадках подстанций. На данном этапе никаких сопутствующих объектов не выявлено. В рамках комплексной проверки также будут рассмотрены экосоциальные риски в цепочке поставок в рамках проекта и меры по замене старых трансформаторов", - говорится в сообщении ЕБРР.

В рамках проекта не исключается возможность предоставления грантового финансирования, источник которого подтверждается.