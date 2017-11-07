ЕБРР озвучил прогноз цен на нефть в среднесрочной перспективе

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что цена на нефть марки Brent в среднесрочной перспективе будет оставаться в диапазоне около 55-65 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из осеннего обзора банка "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

"Ожидается, что цена на нефть марки Brent в среднесрочной перспективе останется на уровне 55-65 долларов за баррель, поскольку увеличение спроса может быть достигнуто за счет увеличения производства сланцевой нефти в США", — говорится в докладе.

В новом отчете ЕБРР отмечается, что в сентябре цены на нефть достигли наивысших уровней с лета 2015 года, частично благодаря ослаблению доллара и более сильному глобальному спросу на нефть. "Средняя цена на нефть в первые 10 месяцев текущего года была на 19% выше, чем за аналогичный период 2016 года", — говорится в отчете.