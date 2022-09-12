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ЕБРР окажет техническую поддержку развитию энергетического сектора Азербайджана

ЕБРР окажет техническую поддержку развитию энергетического сектора Азербайджана Планируется подписание меморандума о технической поддержке развития энергетического сектора между Министерством энергетики Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Энергетика
12 сентября 2022 г. 14:37
ЕБРР окажет техническую поддержку развитию энергетического сектора Азербайджана

Планируется подписание меморандума о технической поддержке развития энергетического сектора между Министерством энергетики Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

По словам П.Шахбазова, этот вопрос обсуждался на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Министр отметил, что на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между ЕБРР и Азербайджаном, финансовой поддержки структурой проектов "Южный газовый коридор" (ЮГК) и "Зеленая энергия".

Напомним, сегодня президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо прибыла в Азербайджан, визит завершится 13 сентября.

Ранее в интервью Report Одиль Рено-Бассо рассказала о приоритетах сотрудничества ЕБРР с Азербайджаном и планах по его развитию.

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Версия на английском языке ФотоEBRD to provide technical support for development of energy sector in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке ФотоEBRD Azərbaycanın enerji sektorunun inkişafına texniki dəstək verəcək

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