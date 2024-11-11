ЕБРР одобрил кредит на строительство солнечной электростанции в Билясуваре

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление долгосрочного кредита в размере 95 млн долларов США для разработки, строительства и эксплуатации солнечной электростанции "Bilasuvar Solar SPV" мощностью 445 МВт в Билясуварском район

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление долгосрочного кредита в размере 95 млн долларов США для разработки, строительства и эксплуатации солнечной электростанции "Bilasuvar Solar SPV" мощностью 445 МВт в Билясуварском районе Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, общая стоимость проекта составляет 383 млн долларов США, а его реализацию поддержат и ряд других международных финансовых институтов.

Проект реализует дочерняя структура компании Masdar (ОАЭ) — Abu Dhabi Future Energy Company. Новая солнечная станция увеличит мощность генерации возобновляемой энергии в Азербайджане, что поможет заменить газовые электростанции и достичь целей по снижению выбросов углекислого газа, соответствующих Парижскому соглашению. Предполагается ежегодная экономия выбросов CO2 до 442 тысяч тонн. Это сыграет ключевую роль в переходе страны к низкоуглеродной экономике и снижении зависимости от тепловой энергетики.

Экологическая оценка показала, что проект не окажет значительного влияния на зоны биоразнообразия для водоплавающих птиц. Исследования участка и местные органы власти подтвердили, что на территории не было обнаружено объектов культурного наследия, однако была установлена предупредительная процедура на случай случайных находок для обработки любых непредвиденных археологических открытий во время строительной фазы.

90-километровая линия электропередачи напряжением 330 кВ, соединяющая солнечную станцию с подстанцией Навахи, проходит рядом с двумя ключевыми птичьими территориями и важным миграционным коридором. Правительство Азербайджана, ответственное за строительство этой линии, должно будет соблюдать Экологические и социальные стандарты Всемирного банка, в том числе корректировку маршрута линии, чтобы избежать экологически чувствительных зон и минимизировать риски для птиц.

Участок проекта включает 1 454 га сельскохозяйственных земель, которые будут переданы Министерству энергетики для реализации проекта. Территория используется скотоводами для выпаса животных, преимущественно в зимний период. Проект приведет к вынужденному физическому и экономическому перемещению 12 домохозяйств скотоводов, которые считаются уязвимыми. Воздействие на три домохозяйства уже произошло.

Воздействие, связанное с приобретением земель для вспомогательных объектов, включая 90-километровую линию электропередачи от проекта до станции Навахи (затрагивающую 84 домохозяйства), будет регулироваться правительством Азербайджана в соответствии с требованиями Всемирного банка в рамках их соглашения по проекту AZURE.

Для минимизации социально-экономических последствий будет произведена корректировка маршрута линии электропередачи, что позволит избежать переселения и сократить нарушения в привычном укладе жизни населения. В соответствии со стандартами Всемирного банка будет разработан специальный план по снижению остаточных рисков, говорится в сообщении.