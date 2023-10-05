ЕБРР может предоставить кредиты на интеграцию ВИЭ в энергосистему Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить кредиты на проекты, направленные на интеграцию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему Азербайджана.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить кредиты на проекты, направленные на интеграцию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, вопрос обсуждался на встрече замминистра Эльнура Солтанова с делегацией ЕБРР, возглавляемой управляющим директором банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроном.

Стороны отметили важность проекта "Усиление передающей сети для обеспечения интеграции возобновляемых источников в энергосистему" в контексте расширения использования "зеленой энергии".

В повестке переговоров также стоял вопрос выделения кредитов для конкретных проектов.