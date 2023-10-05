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ЕБРР может предоставить кредиты на интеграцию ВИЭ в энергосистему Азербайджана

ЕБРР может предоставить кредиты на интеграцию ВИЭ в энергосистему Азербайджана Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить кредиты на проекты, направленные на интеграцию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему Азербайджана.
Энергетика
5 октября 2023 г. 16:24
ЕБРР может предоставить кредиты на интеграцию ВИЭ в энергосистему Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить кредиты на проекты, направленные на интеграцию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, вопрос обсуждался на встрече замминистра Эльнура Солтанова с делегацией ЕБРР, возглавляемой управляющим директором банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроном.

Стороны отметили важность проекта "Усиление передающей сети для обеспечения интеграции возобновляемых источников в энергосистему" в контексте расширения использования "зеленой энергии".

В повестке переговоров также стоял вопрос выделения кредитов для конкретных проектов.

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Версия на английском языке ФотоEBRD may provide loans for integration of green energy into electricity network in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоEBRD Azərbaycanda “yaşıl enerji”nin şəbəkəyə inteqrasiyasına kredit verə bilər

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