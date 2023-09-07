ЕБРР может оказать поддержку в реализации потенциала возобновляемых источников энергии в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может оказать поддержку исследованиям, проводимым в Азербайджане с целью реализации потенциала возобновляемых источников энергии и их интеграции в энергетическую систему.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может оказать поддержку исследованиям, проводимым в Азербайджане с целью реализации потенциала возобновляемых источников энергии и их интеграции в энергетическую систему.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался в ходе переговоров министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с делегацией ЕБРР, возглавляемой первым вице-президентом Юргеном Ригтерингом.

Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в этом направлении, была дана высокая оценка многостороннему сотрудничеству между Азербайджаном и ЕБРР.

Кроме того, участники встречи обсудили возможности расширения сотрудничества, а также проекты, реализуемые при финансовой поддержке банка. В частности, была представлена информация о процессах, связанных с проведением аукционов по возобновляемым источникам энергии в рамках проектов ЕБРР, и подготовкой законопроекта “О регулировании в сфере энергетики и коммунальных услуг”.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества с ЕБРР в проекте расширения Южного газового коридора, а также другие вопросы, вытекающие из подписанного в декабре прошлого года “Меморандума о взаимопонимании по технической поддержке развития электроэнергетического сектора Азербайджанской Республики”.