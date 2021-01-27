ЕБРР инвестирует в возобновляемую энергетику в Азербайджане

Интерес иностранных и местных инвесторов к электроэнергетике Азербайджана, в том числе к возобновляемым источникам энергии, растет

Интерес иностранных и местных инвесторов к электроэнергетике Азербайджана, в том числе к возобновляемым источникам энергии, растет.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерств экономики и энергетики Азербайджана.

Одним из важных направлений задач, определенных распоряжением президента Азербайджана от 29 мая 2019 года "Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики", является принятие необходимых мер для привлечения частных инвестиций в сферу электроэнергетики.

Долгосрочная стратегия развития энергетического сектора на период до 2050 года, первоначальный проект которой был разработан Министерством энергетики, основана именно на модели развития, ориентированной на частные инвестиции.

В соответствии с указанным распоряжением, подготовлен и по согласованию с соответствующими структурами внесен на рассмотрение проект закона “Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии”. После принятия закона совместно с Европейским банком реконструкции и развития начнется реализация проектов небольшого масштаба за счет частных инвестиций в области использования энергоресурсов.

Наряду с этим, продолжается работа по привлечению частных инвестиций в сферу производства электроэнергии из традиционных энергоресурсов.

Принятие законопроекта “Об электроэнергетике”, основанного на современных подходах, обеспечит формирование конкурентной среды в этой сфере.

Инвестиции предполагается привлечь как путем приватизации существующих станций, так и путем строительства новых частных электростанций. Министерства экономики и энергетики уже подготовили предложения по приватизации некоторых электростанций малой мощности. В то же время министерства продолжают переговоры с инвестиционными компаниями по строительству новой газотурбинной электростанции, и многие международные компании выразили заинтересованность в участии в проекте.