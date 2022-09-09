Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет сотрудничать с Азербайджаном в случае принятия решения по расширению пропускной способности Южного газового коридора (ЮГК).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности Южного газового коридора (ЮГК).

Об этом в интервью Report заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"Мы понимаем, что пропускная способность ЮГК может быть расширена, и если будет принято решение об этом, мы будем рады сотрудничать с Азербайджаном", - сказала она.

Она также добавила, что банк поддерживает сектор возобновляемых источников энергии Азербайджана "Мы инвестировали 21,4 миллиона евро в первую частную солнечную электростанцию в Гарадаге в течение одного года после подписания и утверждения президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым закона «Об использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ)». Позже в этом году мы готовимся продолжить инвестиции в ветроэлектростанцию на Абшероне", - пояснила она.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.