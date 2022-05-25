ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей

Европейский банк по реконструкции и развитию (ЕБРР) считает Бакинский энергетический Форум важной платформой для обмена мнениями с различными заинтересованными сторонами, а также для генерирования идей и создания новых возможностей в секторе зеленой энерг

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает Бакинский энергетический форум важной платформой для обмена мнениями с различными заинтересованными сторонами, а также для генерирования идей и создания новых возможностей в секторе зеленой энергетики в Азербайджане.

Об этом Report сказала региональный директор ЕБРР Катарина Бйорлин Хансен.

Она отметила, что 27-ой Бакинский энергетический форум соберет множество заинтересованных сторон, включая высокопоставленных правительственных чиновников, транснациональные энергетические компании и финансовые институты, для обсуждения нескольких тем, имеющих непосредственное отношение к Энергетической стратегии ЕБРР.

"Мы будем особенно активны на сессиях, посвященных переходу к зеленой энергетике, включая обсуждения на темы “Восстановление зеленой энергии”, “Путь к нулевому выбросу” и “Возможности для развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане”, - добавила Хансен.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.