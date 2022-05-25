ЕБРР: Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы

Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы и играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов на европейский рынок.

Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы и играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов на европейский рынок.

Об этом Report сказала региональный директор ЕБРР Катарина Бйорлин Хансен.

"Сегодня роль Баку, как надежного энергетического партнера, особенно важна. Текущая геополитическая обстановка и недавний глобальный скачок цен на газ высветили настоятельную необходимость надежного и разнообразного доступа к поставкам энергоносителей", - сказала она.

Хансен отметила, что согласно публичным заявлениям по всей Европе, многие рассматривают Азербайджан в качестве партнера с большим потенциалом для обеспечения доступа к безопасным и недорогим поставкам энергоносителей.

Говоря о возможностях увеличения экспорта газа из Азербайджана в Европу в ближайшее время, она сказала о возможности проведения подобных переговоров, однако в конечном итоге это будет зависеть от пропускной способности существующей энергетической инфраструктуры.

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