ЕБРР: Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы

Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы и играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов на европейский рынок.
Об этом Report сказала региональный директор ЕБРР Катарина Бйорлин Хансен.
"Сегодня роль Баку, как надежного энергетического партнера, особенно важна. Текущая геополитическая обстановка и недавний глобальный скачок цен на газ высветили настоятельную необходимость надежного и разнообразного доступа к поставкам энергоносителей", - сказала она.
Хансен отметила, что согласно публичным заявлениям по всей Европе, многие рассматривают Азербайджан в качестве партнера с большим потенциалом для обеспечения доступа к безопасным и недорогим поставкам энергоносителей.
Говоря о возможностях увеличения экспорта газа из Азербайджана в Европу в ближайшее время, она сказала о возможности проведения подобных переговоров, однако в конечном итоге это будет зависеть от пропускной способности существующей энергетической инфраструктуры.
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