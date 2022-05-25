ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу

Европейский банк реконструкции и развития вот уже на протяжении 30 лет сотрудничает с Азербайджаном, когда с 1992 года он стал членом банка. До сих пор банк инвестировал в Азербайджан почти 3,4 млрд. Евро по 181 проекту.

Европейский банк реконструкции и развития вот уже на протяжении 30 лет сотрудничает с Азербайджаном, когда с 1992 года он стал членом банка. До сих пор банк инвестировал в Азербайджан почти 3,4 млрд. Евро по 181 проекту.

С 2019 года Азербайджан присоединился к сообществу доноров ЕБРР, внеся 2 миллиона долларов США в Фонд технического содействия и 2 миллиона долларов США в Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде.

В настоящее время ЕБРР сфокусирован на развитии ненефтяного сектора Азербайджана и увеличивает инвестиции в зеленую экономику страны.

Report представляет интервью с региональным директором ЕБРР Катариной Бйорлин Хансен.

- Вы примете участие в 27-м Бакинском энергетическом форуме. Не могли бы Вы рассказать о значении этого форума ы контексте нынешней энергетической ситуации в мире?

- Бакинский энергетический форум соберет множество заинтересованных сторон, включая высокопоставленных правительственных чиновников, транснациональные энергетические компании и финансовые институты, для обсуждения нескольких тем, имеющих непосредственное отношение к Энергетической стратегии ЕБРР.

ЕБРР является лидером в финансировании в области климатических проектов в регионе, при этом уделяя особое внимание экологическому финансированию. В 2021 году мы приняли концепцию перехода к "зеленой" экономике (GET), чтобы помочь странам построить устойчивую, экологичную и низкоуглеродную экономику. Благодаря нашему новому подходу GET к 2025 году мы стремимся увеличить финансирование "зеленых" проектов до более чем 50% от годового объема нашего портфеля кредитования. Мы также стремимся сократить наши чистые ежегодные выбросы парниковых газов как минимум на 25 миллионов тонн в течение последующих пяти лет.

Азербайджан также является страной, где одной из наших ключевых целей является поддержка усилий по переходу к зеленой экономике. Поэтому Бакинский энергетический Форум важная для нас платформа для обмена мнениями с различными заинтересованными сторонами, а также для генерирования идей и создания новых возможностей в секторе зеленой энергетики в Азербайджане.

- Какова важность Азербайджана как энергетического партнера, учитывая текущую геополитическую обстановку в мире?

- Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы и играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов на европейский рынок. Сегодня роль Баку как надежного энергетического партнера особенно важна. Текущая геополитическая обстановка и недавний глобальный скачок цен на газ высветили настоятельную необходимость надежного и разнообразного доступа к поставкам энергоносителей.

- Какие вопросы и темы будут иметь для вас наибольшее значение на этом форуме?

Мы будем особенно активны на сессиях, посвященных переходу к зеленой энергетике, включая переговоры на темы “Восстановление зеленой энергии”, “Путь к нулевому потреблению” и “Возможности для развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане”.

- Можем ли мы ожидать каких-либо переговоров об увеличении поставок газа из Азербайджана в ближайшее время?

- Диверсификация источников и маршрутов поставок газа при одновременном снижении зависимости от единственного поставщика является приоритетом для всех импортозависимых регионов, особенно Европы. Продолжающаяся война в Украине и последовавшие за этим перебои в поставках нефти усилили актуальность этого вопроса.

Согласно публичным заявлениям по всей Европе, многие рассматривают Азербайджан как партнера с большим потенциалом для обеспечения доступа к безопасным и недорогим поставкам энергоносителей. Таким образом, можно ожидать переговоров, но увеличение поставок газа в конечном счете зависит от пропускной способности существующей энергетической инфраструктуры, что мои азербайджанские коллеги могут лучше прокомментировать.

- Как развиваются ваши текущие проекты в Азербайджане в энергетическом секторе?

- В рамках Парижского соглашения Азербайджан взял на себя обязательство добиться 35-процентного сокращения выбросов парниковых газов при одновременном увеличении доли производства электроэнергии из возобновляемых источников до 30 процентов к 2030 году. Мы здесь для того, чтобы поддержать усилия Азербайджана по переходу к "зеленой" экономике. Мы хотим помочь стране достичь ее целей посредством дальнейшей политической поддержки и инвестиций. Фактически, это один из трех ключевых приоритетов в нашей нынешней Страновой стратегии для Азербайджана.