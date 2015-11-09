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    EBRD: TAP положительно повлияет на экономический рост Албании

    Первые поставки азербайджанского газа по трубопроводу TAP в Европу запланированы на 2020 год

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Экономический рост Албании в 2016 году достигнет 3,3% за счет начала основных строительных работ по проекту Трансадриатического трубопровода (TAP) и развития дополнительных мероприятий по защите окружающей среды в Еврозоне. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) за ноябрь "Региональные экономические перспективы".

    По информации, экономический рост Албании в 2015 году составил 2,3%, что несколько ниже сделанного в мае EBRD прогноза.

    Напомним, что первые поставки азербайджанского газа по трубопроводу TAP в Европу запланированы на 2020 год. 

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