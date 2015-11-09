EBRD: TAP положительно повлияет на экономический рост Албании

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Экономический рост Албании в 2016 году достигнет 3,3% за счет начала основных строительных работ по проекту Трансадриатического трубопровода (TAP) и развития дополнительных мероприятий по защите окружающей среды в Еврозоне.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) за ноябрь "Региональные экономические перспективы".

По информации, экономический рост Албании в 2015 году составил 2,3%, что несколько ниже сделанного в мае EBRD прогноза.

Напомним, что первые поставки азербайджанского газа по трубопроводу TAP в Европу запланированы на 2020 год.