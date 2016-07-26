​EBRD начал поиски средств для проекта TAP

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) рассматривает возможности выделения финансовых средств для строительства Трансадриатического газопровода (TAP).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент банка Сума Чакрабарти на встрече с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Он отметил, что проект строительства газопровода представляет огромный интерес для энергетической безопасности региона.

EBRD подтвердил, что начаты переговоры для выделения 500 млн. евро из собственных средств и 1 млрд. евро в виде синдицированного кредита из коммерческих банков.