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    ​EBRD начал поиски средств для проекта TAP

    Об этом заявил президент банка Сума Чакрабарти на встрече с премьер-министром Албании Эди Рамой

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) рассматривает возможности выделения финансовых средств для строительства Трансадриатического газопровода (TAP).

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент банка Сума Чакрабарти на встрече с премьер-министром Албании Эди Рамой.

    Он отметил, что проект строительства газопровода представляет огромный интерес для энергетической безопасности региона. 

    EBRD подтвердил, что начаты переговоры для выделения 500 млн. евро из собственных средств и 1 млрд. евро в виде синдицированного кредита из коммерческих банков. 

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