​EBRD и LUKoil подписали в Баку кредитное соглашение

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ "Проект "Шахдениз" имеет большое значение для нас и мы готовы воспользоваться всеми возможностями для расширения нашего участия в нем". Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции глава департамента проектного и структурного финансирования АО LUKoil Azerbaijan Октай Мовсумов.

Вице-президент по добыче LUKoil Overseas Сергей Сучок в своем выступлении рассказал, что, несмотря на наличие проблем, взаимоотношения BP, SOCAR и LUKoil нормальные.

Затем состоялась церемония подписания соглашения о выделении Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) компании LUKoil синдицированного кредита на сумму 500 млн. долларов для расширения участия компании в проекте разработки перспективных структур месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия.

"Поставки газа с месторождения "Шахдениз" не только помогут удовлетворить спрос Европы на газ, но и повлияют на стоимость сжиженного газа на газовом рынке континента", - заявил директор лондонского офиса по природным ресурсам EBRD Эрик Расмуссен.

Отметим, что это первая часть кредита на общую сумму 1 млрд. долларов, который EBRD и Азиатский банк развития (ADB) планируют выделить компании LUKoil. Ранее EBRD выделил LUKoil Overseas Shah Deniz Ltd., являющейся дочерней компанией LUKoil, 380 млн. долларов для проекта "Шахдениз". Первый транш был выплачен в 2005 году в размере 180 млн. долларов, второй транш в 2014 году - в размере 200 млн. долларов.

Напомним, что "Шахдениз" - самое крупное газовое месторождение Азербайджана, резервы которого оцениваются более чем в 1,2 трлн. кубометров.