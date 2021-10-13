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Крупнейший энергоконцерн приостановил подписание новых газовых контрактов

Крупнейший энергоконцерн приостановил подписание новых газовых контрактов Крупнейшая энергетическая компания Германии — E.ON — отказалась от заключения новых договоров с конечными потребителями на поставку газа в связи с высокими ценами на этот энергоноситель.
Энергетика
13 октября 2021 г. 19:21
Крупнейший энергоконцерн приостановил подписание новых газовых контрактов

Крупнейшая энергетическая компания Германии — E.ON — отказалась от заключения новых договоров с конечными потребителями на поставку газа в связи с высокими ценами на этот энергоноситель.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении немецкой компании.

«К сожалению, в настоящее время мы не можем вам представить предложения касательно природного газа», — говорится на сайте E.ON. При этом отмечается, что поставки по ранее подписанным контрактам продолжаются.

Многие энергетические компании Европы и производители энергоемких отраслей не выдерживают сложившейся на газовом рынке ситуации и вынуждены сокращать или полностью приостанавливать свою деятельность, поскольку высокие цены на газ сделали их операции нерентабельными.

Отметим, что в текущем году цены на природный газ выросли более чем на 300% — до самого высокого уровня с 2014 года. В настоящее время этот энергоноситель торгуется на рынках Европы и Азии по 150-200 долларов США за баррель в нефтяном эквиваленте.

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Версия на английском языке Germany’s largest energy concern suspends signing of new gas contracts

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