E.ON и австралийская FFI начнут поставки "зеленого" водорода в Европу

Германский энергетический концерн E.ON SE и австралийская Fortescue Future Industries Pty Ltd подписали протокол о намерениях по совместным поставкам "зеленого" водорода в Европу.

Германский энергетический концерн E.ON SE и австралийская Fortescue Future Industries Pty Ltd подписали протокол о намерениях по совместным поставкам "зеленого" водорода в Европу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", согласно сообщению E.ON, к 2030 году компании планируют ежегодно поставлять в европейские страны до 5 млн тонн экологически чистого водорода. Они будут реализовывать эту стратегию при поддержке правительств Австралии и Германии.

Финансовые подробности сделки не разглашаются.

"Это историческое партнерство направлено на диверсификацию европейской энергетики в будущем", - отметил основатель FFI Эндрю Форрест. По его словам, "зеленый" водород поможет существенно уменьшить использование ископаемого топлива в Германии и оперативно заменить российские энергоносители.

E.ON обращает внимание, что запланированный объем поставок примерно равен одной трети тепловой энергии, которую Германия ежегодно импортирует из России.

FFI принадлежит австралийской горнодобывающей компании Fortescue Metals Group, которая является одним из ведущих производителей железной руды в мире.

Акции E.ON растут на 2,85% в ходе торгов во вторник, котировки Fortescue Metals Group прибавляют 0,36%.