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Э. Насиров: Между двумя месторождениями Каспия могут построить газопровод

Э. Насиров: Между двумя месторождениями Каспия могут построить газопровод "Это новое сотрудничество с Туркменистаном откроет больше возможностей для подключения центральноазиатского газа к ЮГК"
Энергетика
17 февраля 2021 г. 16:35
Э. Насиров: Между двумя месторождениями Каспия могут построить газопровод

В будущем по "Южному газовому коридору" (ЮГК) могут поступать как газ из Туркменистана, так и дополнительные газовые ресурсы с каспийских месторождений Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров на вебинаре, организованном Atlantic Council.

По его словам, Баку и Ашхабад добились большого прогресса в прошлом месяце, подписав историческое соглашение о совместной разработке месторождения "Достлуг", которое расположено на границе между морскими зонами двух стран в Каспийском море: "Соглашение положило конец 30-летнему спору между Азербайджаном и Туркменистаном относительно того, какая страна имеет право на разработку месторождения, ранее известного как "Кепез" в Азербайджане и "Сардар" в Туркменистане".

По словам Насирова, сделка была бы невозможна без подписания в августе 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, завершения строительства ЮГК и окончания армяно-азербайджанской войны в ноябре прошлого года: "Это новое сотрудничество с Туркменистаном откроет больше возможностей для подключения центральноазиатского газа к ЮГК. Название месторождения было изменено в прошлом году на "Достлуг", что означает дружба".

Насиров сказал, что в соответствии с Конвенцией 2018 года газопровод может быть построен между двумя газовыми месторождениями в Каспийском море без необходимости проведения отдельной экологической экспертизы.

Он подчеркнул, что, в конечном итоге Туркменистан должен будет решить, как развивать свои газовые ресурсы, добавив, что ранее газ из Туркменистана уже поступал в Турцию через Иран.

Насиров отметил, что окончательный бюджет проекта составил 33 млрд долларов, что значительно ниже первоначальной цены в 45 млрд долларов США.

Представитель SOCAR отметил, что в будущем Израиль также может стать источником природного газа, который будет проходить через ЮГК: "Поставка израильского газа в Турцию, а затем поступление в TANAP со свопами на турецком рынке является коммерчески наиболее жизнеспособным вариантом экспорта газа из Восточного Средиземноморья в Европу, и мы поддерживаем этот вариант".

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Версия на азербайджанском языке Elşad Nəsirov: "Xəzərdə iki qaz yatağı arasında bir kəmər inşa ediləcək"

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