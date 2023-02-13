Марино: Четыре турбины, которые будут установлены на Мингячевирской электростанции, уже прошли испытания

Вот уже год как мы создали новую компанию под названием Ansaldo Green Technologies. Двигаясь в этом направлении, мы будем не только инвестировать в экономию природного газа, но и оказывать всяческую поддержку процессу перехода к чистой энергии.

Вот уже год как мы создали новую компанию под названием Ansaldo Green Technologies. Двигаясь в этом направлении, мы будем не только инвестировать в экономию природного газа, но и оказывать всяческую поддержку процессу перехода к чистой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент компании Ansaldo Energia Джузеппе Марино на церемонии закладки фундамента тепловой электростанции.

"Таким образом, сотрудничество между нашими компаниями откроет такие возможности. В Мингячевире будут установлены четыре турбины, они уже прошли испытания, там будет создано много рабочих мест. Естественно, сотрудничество, налаженное нами именно с азербайджанскими партнерами, внесет важный вклад в энергетическую политику страны. Таким образом, мы и дальше будем оказывать постоянную поддержку энергетической безопасности наших стран", - отметил Джузеппе Марино.